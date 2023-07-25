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Стала известна дата мировой премьеры нового фильма Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем

Фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» покажут на фестивале в Венеции

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Kevork Djansezian/Reuters

Мировая премьера новой картины Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем состоится на кинофестивале в Венеции, сообщает Variety.

Новая картина постановщика является адаптацией одноименного рассказа Роальда Даля о богаче Генри Шугаре, чья жизнь меняется, когда к нему в руки попадает книга с различными историями. Для Андерсона это вторая работа вдохновленная творчеством Даля. До этого он снял кукольный мультфильм 2009 года «Бесподобный мистер Фокс», также основанный на произведении писателя.

Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель, Руперт Френд и Ричард Айоади.

Фильм покажут во внеконкурсной программе 80-го Венецианского кинофестиваля. Смотр пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.

«Чудесная история Генри Шугара» — оригинальный проект онлайн стриминга Netflix. После фестивальной премьеры лента выйдет онлайн.

Ранее объявили, что фильм «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым будет показан на фестивале в Венеции.

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