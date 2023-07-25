Виктория Боня высмеяла Алану Мамаеву из-за гайда по пластическим хирургам

Блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеяла Алану Мамаеву, которая советует пластических хирургов подписчикам.

«Скажу очень грубо. Алана Мамаева, которая вытаскивала импланты из задницы и рассказывала, что они у нее просто разъехались, делает гайд по хирургам! Как она может делать гайд по хирургам, если у нее самой страшная история? Те, к кому она ездила, испохабили ее, а она потом рекомендует этих врачей. Потому что зарабатывает деньги на вас», — заявила Боня.

В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. Модель отметила, что из-за этого ягодичные импланты, которые были у нее ранее, встали не так, как нужно.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов.

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