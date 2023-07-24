Васильев признался, что устаревший формат был не главной причиной закрытия «Модного приговора»

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что уход брендов с российского рынка отчасти повлиял на то, что программа не возвращается в эфир. Его слова передает «Лента.ру».

«До начала специальной военной операции вся реклама на Первом канале и конкретно в нашей программе была женской: это косметика, парфюмерия, лаки для ногтей, женское белье, прокладки. Они были все западного производства. Все эти рекламодатели ушли, и, естественно, они были главными финансистами нашего шоу», — заявил телеведущий.

Он признался, что одна минута рекламы в «Модном приговоре» обходилась производителям в €60 тысяч.

По словам Васильева, также устарел сам формат шоу: если раньше оно ориентировалось на зарубежную моду, то после февраля 2022 года администрация канала хотела видеть фокусировку на национальной моде. Это, считает телеведущий, довольно сложно растянуть на много выпусков.

При этом историк моды заявил о желании вернуться в «Модный приговор», если Первый канал все-таки решит вернуть программу в эфир.

«Тут ведь не мое желание должно быть. Должно быть желание администрации Первого канала, желание финансистов и желание политиков видеть именно нас во главе лидеров модного мнения России», — заявил Васильев.

«Модный приговор» закрыли 24 февраля 2022 года. Причиной стал отказ Первого канала от развлекательного контента. В тот же день из эфира вырезали программы «Давай поженимся», «Жить здорово» и «Вечерний Ургант».

10 июля стало известно, что шоу «Давай поженимся» вернется на Первый канал.

Ранее сообщалось, что российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».