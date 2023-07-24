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Андрей Малахов заплатил Водонаевой 500 тысяч рублей за участие в своей программе

Продюсер Евгений Вольтов признался, что Малахов заплатил Водонаевой 500 тысяч рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Продюсер Евгений Вольтов признался в YouTube-интервью Евгению Лошаку, что телеведущая Алена Водонаева приняла участие в шоу Андрея Малахова за 500 тысяч рублей. Его слова передает The Voice.

По словам Вольтова, она пришла на программу после того, как в сети разгорелся скандал из-за ее поста с критикой полных людей. Он добавил, что экс-участница «Дома-2» стала его первой серьезной клиенткой.

«Мы, кстати говоря, никому тогда не дали комментариев. И потом пошли к Андрею Малахову разбираться за хороший гонорар. Сейчас уже могу сказать, срок давности вышел — полмиллиона заплатили. Это хороший гонорар за участие в одной программе при учете того, что ты один раз приходишь и говоришь все, что ты действительно имел в виду», — пояснил Вольтов.

Продюсер заявил, что телезвезда действительно недолюбливает людей с лишним весом и ставит подобные проблемы в один ряд с наркоманией и алкоголизмом.

В июле блогерша Водонаева раскритиковала отдыхающих на пляже Анапы за внешний вид.

«Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом! Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами», — написала она в личном блоге.

Также Водонаева осудила тот факт, что на пляже были дети с лишним весом. По словам телеведущей, родители совершенно не заботятся о здоровье наследников.

Ранее вдова и брат Александра Пономаренко поругались из-за наследства юмориста.

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