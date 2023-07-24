«Футурама» вернулась после десятилетнего перерыва

Онлайн-кинотеатр Hulu выпустил восьмой сезон научно-фантастического мультсериала «Футурама» после десятилетнего перерыва.

Новый сезон разделен на две части: первая состоит из десяти эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Дата выхода других серий пока неизвестна.

На свои посты вернулись мультипликатор Мэтт Грейнинг, сценаристы Дэвид Сэмюэл Коэн и Кен Килер. Каст озвучки также остался практически без изменений — над шоу поработали Билли Уэст, Кэти Сагал, Фил Ламарр, Морис Ламарш и даже Джон Ди Маджио, озвучивший Бендера в оригинальном мультике.

По сюжету действия нового сезона происходят после событий предыдущего: Фрай и Лила поженились, вместе состарились. Все остальные герои мира застыли во времени, пока их не спас Профессор, и время не перенеслось в 3023 год.

По словам авторов культового сериала, новые серии подойдут и для знакомства с «Футурамой», и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.

Премьера «Футурамы» состоялась 14 ноября 1999 года на телеканале FOX. После чего было выпущено семь сезонов, последняя серия вышла в эфир Comedy Central 4 сентября 2013-го.

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