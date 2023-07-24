22-летняя Аня Ищук станет матерью во второй раз

22-летняя блогер Аня Ищук в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что ждет второго ребенка от своего мужа, блогера Димаса.

«Мы станем родителями во второй раз. В какой-то момент начали обсуждать второго ребенка. Но тогда еще были проблемы со здоровьем, поэтому в первую очередь важно было разобраться, что мы и сделали. В мае узнали, что абсолютно здоровы, нет никаких рисков, приняли решение», — сообщила Ищук.

Блогер заверила, что их с мужем не смутил тот факт, что с момента прошлых родов прошло всего 11 месяцев. Ищук призналась, что хотела бы небольшую разницу в возрасте между детьми.

Незадолго до этого блогер рассказывала, что во время первой беременности в 19 лет у нее случился выкидыш. Девушка не надеялась родить здорового ребенка, однако в 2022 году у пары родился сын.

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