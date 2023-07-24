Виктория Боня опровергла слухи о том, что не платит налоги за блогерскую деятельность

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попросила не сравнивать ее с коллегами, которые уклоняются от уплаты налогов.

«Прекратите меня сравнивать с блогерами-мошенниками, которые не платят налоги. Я добропорядочно плачу налоги на все деньги, которые зарабатываю в России, хотя могла бы вообще этого не делать, так как живу в Монако 11 лет и являюсь там налоговым резидентом», — уточнила Боня.

Она вспомнила, что весной во время активной проверки блогеров налоговая прислала ей акт о возбуждении исполнительного производства в адрес ее компании, которую Боня закрыла еще в 2020 году. Блогер подчеркнула, что тогда речь шла о долге в 300 рублей, который модель сразу же погасила.

«Я не блогер-мошенник, который обирает людей на деньги и прячет эти деньги по сотням счетов. Считаю это неуважением к себе, к государству и к честным гражданам России», — резюмировала Боня.

В апреле блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

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