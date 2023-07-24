«Попа как орех»: Николай Басков спел блогеру Чиковани

Певец Николай Басков после выступления в столичном фуд-молле публично ухватился за ягодицы блогера Виктории Чиковани. Видео появилось в распоряжении Super.Ru.

На кадрах видно, как музыкант и блогер позируют перед камерами. В определенный момент Басков схватился обеими руками за ягодицы Чиковани и похвалил ее формы. Девушка не растерялась, и они вместе стали напевать импровизированную песню, посвященную пятой точке Чиковани.

«Попа как орех (смеется). Для меня ты лучше всех, восхитителен твой смех. Ну, дальше я не буду это петь», — смутился певец.

25 апреля в сеть попало видео, снятое на дне рождения подруги Чиковани. На кадрах видно, как Басков стоит с микрофоном на вечеринке или другом мероприятии. В определенный момент музыкант прерывается, чтобы поцеловать грудь блогера, которая стояла неподалеку.

По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. Представители Баскова в разговоре с представителями канала объяснили инцидент тем, что у певца «просто весна».

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