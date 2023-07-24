Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Попа как орех»: Николай Басков спел блогеру Чиковани

Певец Николай Басков схватил за ягодицы блогера Чиковани после скандала с сосками

close
100%
chikovanivita/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Николай Басков после выступления в столичном фуд-молле публично ухватился за ягодицы блогера Виктории Чиковани. Видео появилось в распоряжении Super.Ru.

На кадрах видно, как музыкант и блогер позируют перед камерами. В определенный момент Басков схватился обеими руками за ягодицы Чиковани и похвалил ее формы. Девушка не растерялась, и они вместе стали напевать импровизированную песню, посвященную пятой точке Чиковани.

«Попа как орех (смеется). Для меня ты лучше всех, восхитителен твой смех. Ну, дальше я не буду это петь», — смутился певец.

25 апреля в сеть попало видео, снятое на дне рождения подруги Чиковани. На кадрах видно, как Басков стоит с микрофоном на вечеринке или другом мероприятии. В определенный момент музыкант прерывается, чтобы поцеловать грудь блогера, которая стояла неподалеку.

По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. Представители Баскова в разговоре с представителями канала объяснили инцидент тем, что у певца «просто весна».

Ранее Филипп Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в конфликте со Славой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях