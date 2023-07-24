Легендарный бродвейский мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк» закроется 30 июля

Организаторы легендарного мюзикла «Нью-Йорк, Нью-Йорк», последнего мюзикла Кандера и Эбба на Бродвее (союз композитора Джона Кандера и поэта Фреда Эбба), объявили 23 июля, что он закроется через неделю. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Мюзикл, в написании текста к которому также была задействован Лин-Мануэль Миранда, был вдохновлен фильмом 1977 года, который снял Мартин Скорсезе с участием Лайзы Миннелли и Роберта Де Ниро. Первое представление состоялось в театре Сент-Джеймс 26 апреля 1977 года, а последний спектакль состоится 30 июля.

Внезапное закрытие произошло из-за того, что крупномасштабная постановка с большим актерским составом и обширными декорациями не смогла собрать большие кассовые сборы на фоне неблагоприятных отзывов.

В последние недели пропускная способность колебалась чуть выше 70 процентов. Кроме того, мюзикл получил только одну премию «Тони» за лучший сценический дизайн после того, как был номинирован на девять, включая лучший мюзикл.

В июне стало известно, что мюзикл о конце света с Тильдой Суинтон покажут в России.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.