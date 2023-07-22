Рэпер ST признался, что до сих пор слушает кассету с автографом Децла

Рэпер ST (Александр Степанов) в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что до сих пор слушает кассету Децла (Кирилла Толмацкого), которую музыкант подписал ему на одном из концертов. Он также заявил, что покойный артист вдохновил многих звезд российской хип-хоп-индустрии на творчество. 22 июля 2023 года Децлу могло бы исполниться 40 лет.

«Вспоминаю и слушаю музыку Кирилла в машине на кассете с его автографом. Он подписал мне ее на своем концерте в Краснодаре, куда мы приехали с Ассоль (супруга ST — «Газета.Ru»). Причем это именно та кассета, которая осталась у меня со школьных времен и которую я купил в день релиза в переходе метро, — вспомнил рэпер. — Тогда я слушал его песни и чувствовал, что он меня понимает, говорит со мной на одном языке. Считаю, что именно творчество Децла запустило самую большую волну артистов, которые решили заниматься рэп-музыкой».

Он также признался, что не может ответить на вопрос, интересны ли песни Децлу новому поколению. Однако подчеркнул, что именно Толмацкий в свое время указал ему дорогу в рэп:

«Вопрос об интересе среди молодого поколения лучше задать кому-то помоложе. Но я, переслушивая его песни, из раза в раз нахожу в них что-то новое. Что-то, что ускользало от меня раньше. С днем рождения, Кирилл! Спасибо тебе за музыку и за то, что когда-то указал путь, который я избрал делом своей жизни».

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной стала острая сердечная недостаточность.

Ранее отец Децла признался, что его «накрывает» в день рождения сына.