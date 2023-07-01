Музыкант Вадим Эйленкриг рассказал, как татуировка изменила его восприятие жизни

Трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг сравнил татуировки и джаз в беседе с «Пятым каналом». По словам музыканта, и то, и и другое меняет восприятие жизни. И он знает об этом не понаслышке, так как у самого больше четырех татуировок на теле.

«Каждая татуировка, которая на вас попадает, она чуть-чуть вас меняет. <…> Это, наверное, тоже джаз. Это, правда, джаз», — заявил Эйленкриг.

Музыкант рассказал, что значит каждая татуировка на его теле — например, у него есть тату с надписью: «Джаз» или же изображение девушки с трубой, которая символизирует музу. Эйленкриг признался, что первым его тату был дракон, который помог ему перебороть внутреннюю мягкость.

«Я не мог выгнать плохого музыканта из коллектива, потому что мы с ним дружили. И я набил дракона, потому что понял, что слишком мягкий. Несмотря на то, что я всю жизнь занимался спортом, не мог сказать человеку: «Все, ты уволен», — рассказал трубач.

Вадим Эйленкриг — Заслуженный артист Республики Татарстан, трубач и телеведущий. Он родился в семье саксофониста Сима Эйленкрига, который работал директором Иосифа Кобзона и Людмилы Гурченко.

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