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Стало известно о возможности выхода третьей части «Дюны»

Deadline: режиссер Дени Вильнев может снять третью часть «Дюны»

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Warner Bros.

Канадский режиссер Дени Вильнев запланировал сделать из фильма «Дюна» трилогию. Об этом говорится в материале Deadline.

При этом, как уточнил один из авторов издания в ответ на запрос World Of Reel, «это то, что Дени говорит, и есть план».

Киностудия Warner Bros. ранее показала второй трейлер продолжения фильма «Дюна» (Dune: Part Two). В трейлере впервые показали падишах-императора Шаддама IV, которого сыграл актер Кристофер Уокен. Также в ролике можно увидеть актеров Тимоте Шаламе (Пол Муад'Диб Атрейдеса), Зендаю (Чани), Ребекку Фергюсон (леди Джессика), Джоша Бролина (Гурни Халлек), и других артистов.

Фильм продолжит сюжетную линию первой кинокартины, которая вышла в 2021 году.

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