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Никита Михалков заявил, что идею создания Евразийской киноакадемии поддерживает почти «половина человечества»

Режиссер Михалков заявил, что Евразийская киноакадемия станет конкурентом для «Оскара»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков считает, что Евразийская киноакадемия может стать конкурентом для премии Американской академии кинематографических искусств «Оскар». Об этом он заявил в разговоре с «АиФ».

«Если мы договоримся и организуем Евразийскую киноакадемию, посмотрим, где будет «Оскар», — высказался Михалков.

Глава Союза кинематографистов России заявил, что с идеей создания такой организации уже согласны Иран, Индия и Китай. По мнению Михалкова, поддержка этих государств равнозначна поддержке «чуть не половины человечества».

На церемонии вручения дипломов слушателям своей Академии кинематографического и театрального искусства Михалков также раскрыл свое отношение к покинувшим страну знаменитостям. Он убежден, что уехавшие из страны артисты достигли желаемой цели. Михалков считает, что знаменитости эмигранты сами выгнали из себя Россию.

Дипломы получили 23 выпускника актерской, продюсерской и режиссерской мастерских. Церемония вручения дипломов слушателям восьмого набора академии прошла в Российском фонде культуры.

Ранее Игорь Бутман рассказал, чему джазмены могут научиться у рэперов и поп-музыкантов.

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