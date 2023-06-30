Никита Михалков заявил, что идею создания Евразийской киноакадемии поддерживает почти «половина человечества»

Режиссер Никита Михалков считает, что Евразийская киноакадемия может стать конкурентом для премии Американской академии кинематографических искусств «Оскар». Об этом он заявил в разговоре с «АиФ».

«Если мы договоримся и организуем Евразийскую киноакадемию, посмотрим, где будет «Оскар», — высказался Михалков.

Глава Союза кинематографистов России заявил, что с идеей создания такой организации уже согласны Иран, Индия и Китай. По мнению Михалкова, поддержка этих государств равнозначна поддержке «чуть не половины человечества».

На церемонии вручения дипломов слушателям своей Академии кинематографического и театрального искусства Михалков также раскрыл свое отношение к покинувшим страну знаменитостям. Он убежден, что уехавшие из страны артисты достигли желаемой цели. Михалков считает, что знаменитости эмигранты сами выгнали из себя Россию.

Дипломы получили 23 выпускника актерской, продюсерской и режиссерской мастерских. Церемония вручения дипломов слушателям восьмого набора академии прошла в Российском фонде культуры.

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