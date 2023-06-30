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Стало известно, как снимали эротические сцены во времена Советского Союза

Кинокритик Елена Кушнир заявила, что эротика в советском кино стала появляться постепенно

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Киностудия «Мосфильм»

Писатель и кинокритик Елена Кушнир в интервью РИА Новости рассказала, что эротика практически пропала из советских фильмов с наступлением сталинской эпохи.

«Еще в 1920-е в кино были сцены с обнаженными, но с наступлением сталинской эпохи все это быстро закончилось. Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было», — пояснила Кушнир.

Она отметила, что в этот период наиболее ярким проявлением эротики были атлетические фигуры людей в кино, рисунках и скульптурах. С наступлением 1960-х годов в фильмах стали показывать более смелые сцены, добавила писательница.

Например, в картине «Еще раз про любовь» показывают, как персонажи Татьяны Дорониной и Александра Лазарева лежат в кровати, однако видны только их головы. При этом, уточняет критик, по сюжету фильма ясно, что герои занимались сексом.

«Перестроечная эротика — эксплуатационная. Как и многое в те времена: боевики, запрещенные вещества. Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран», — резюмировала Кушнир.

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