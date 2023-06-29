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Звезда сериала «Чики» рассказала о ненависти к себе

Актриса Алена Михайлова призналась, что ненавидела себя из-за прыщей

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mikhailova_al/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Алена Михайлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что долгое время ненавидела себя.

Михайлова показала себя без фильтров и макияжа. Она записала ролик, в котором видно, что ее тело полностью покрыто прыщами. По словам звезды, она живет с волдырями много лет, но сейчас они обострились.

Михайлова считает, что ее недостатки стали заметнее из-за ненависти к себе. По слова актрисы, это ее сильно нервирует, так как ее профессия связана с внешностью. Артистка заявила, что «уничтожает себя» своей агрессией.

«Что будет, если ты себя предаешь много-много лет. Это никакие не аллергии. Я была у миллионов докторов, сдавала миллионы анализов. Меня тысячу раз хотели посадить на гормоны, на антидепрессанты. Это не аллергии, это просто я разрушаю себя своей яростью и ненавистью», — поделилась актриса.

Михайлова уточнила, что перепробовала множество способов, как избавиться от прыщей, но ей ничего не помогало надолго. Артистка считает, что главная проблема недуга — в ее голове. На данный момент звезда старается принять и любить свое тело.

«Обратная сторона моей жизни она вот такая. Я долго не принимала эту сторону. Думаю, что надо посмотреть правде в глаза. Прилюдно. <…> Я не верю в волшебные таблетки. Я верю, что с собой можно подружиться. Это путь. И это занимает время», — рассказала актриса.

Ранее актриса Наталья Рудова ответила на обвинения в использовании фотошопа.

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