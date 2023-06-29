Новая книга Гурбангулы Бердымухамедова вышла в Туркмении

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов рассказал о выходе новой книги своего отца, экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТАСС.

Книга «Продолжение смысла жизни», рассказал президент на заседании кабмина и Государственного совета безопасности страны, может поднять дух народа, празднующего Курбан-байрам.

В новой книге Бердымухамедов рассказал о разных аспектах внутренней и внешней политики страны, в частности о роли молодежи в обществе и совершенствовании туркменской системы образования .

В апреле 2022 Бердымухамедов выпустил книгу «Смысл жизни» о значимых этапах в своей жизни и поделился мыслями об исторических корнях Туркмении.

Бердымухамедов был президентом Туркмении до марта 2022 года, издал несколько десятков книг, в частности про кулинарию и коневодство.

В разные годы Бердымухамедов выступал в роли диджея и читал рэп.

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