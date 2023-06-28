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Звезда эротического фильма «Эммануэль» скончалась после борьбы с раком

Актриса Изабель Лакамп умерла в 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием

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Eric Robert/Sygma via Getty Images

Актриса и писательница Изабель Лакамп, которая прославилась участием в фильме «Эммануэль: Антидевственница», скончалась в возрасте 68 лет. Об этом пишет издание News In France со ссылкой на друга артистки Бруно Дусея.

«Когда Изабель Лакамп пишет, теллурическая вибрация проходит через нее, выходит за ее пределы и сжигает ее. Когда эта лихорадка захватывает ее, она мощно мечтает о своих героях и берет нас с собой», — отметил Дусей.

Артистка получила широкую известность благодаря съемкам в провокационных проектах. Самым популярным из них стал фильм «Эммануэль: Антидевственница» 1975 года, который стал продолжением оригинальной «Эммануэль». Помимо этого, Лакамп также снималась в фильмах «Сад пыток», «Адский поезд» и «Мраморное сердце» и сериале «Расследования комиссара Мегрэ». Также Лакамп озвучивала Джози Паккард в сериале «Твин Пикс» на французском языке.

Актриса родилась в 1954 году во Франции в семье писателя Макса Оливье-Лакампа и его жены, кореянки Пен Ю Хен. У Лакамп остался сын по имени Каспар.

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