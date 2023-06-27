Портрет кисти Климта продали на аукционе за рекордную в Европе сумму

Картина австрийского художника-символиста Густава Климта «Дама с веером» была продана на торгах аукционного дома Sotheby's за £85,3 млн ($108,7 млн), что сделало ее самым дорогим произведением искусства на европейских аукционах. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

Портрет был создан в 1917–1918 годах. Его оценочная стоимость составляла £65 млн ($82,8 млн).

До этого рекорд среди произведений искусства, проданных на аукционе в Европе, принадлежал бронзовой скульптуре швейцарца Альберто Джакометти «Шагающий человек I». Она была реализована в 2010 году за £65 млн ($104,3 млн по курсу на тот момент).

Ранее стало известно, что красно-белый свитер принцессы Дианы будет продан аукционным домом Sotheby's в Нью-Йорке 7 сентября 2023 года.

До этого сообщалось, что считавшуюся 300 лет утерянной картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса «За Святым Себастьяном ухаживают два ангела» выставили на аукцион Sotheby's более чем за $7,6 млн.