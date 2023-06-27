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Netflix раскритиковали из-за появления на платформе «Титаника»

Пользователи Netflix пожаловались на выход «Титаника» после трагедии с «Титаном»

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20th Century Fox

Пользователи Netflix пожаловались в соцсетях на выход на платформе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997) после трагедии с батискафом «Титан». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Зрители считают, что релиз кинохита в онлайн-кинотеатре в июле 2023 года является неудачным маркетинговым холом.

«Люди трагически погибли у руин «Титаника», и наживаться на этом — это более чем гадко», — пишет один из пользователей соцсетей.

Также на YouTube-канале Netflix был опубликован трейлер документального фильма о фридайвинге «Самый глубокий вдох», что тоже вызвало негативную реакцию у потенциальных зрителей.

Издание отмечает, что «Титаник» был включен в список фильмов Netflix еще до того, как батискаф пропал.

18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с батискафом «Титан», следовавшего к обломкам «Титаника». 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция.

Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки «Титаника» находились примерно в 700 км от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике.

Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, мог присоединиться к исследователям на подводном аппарате «Титан».

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