Концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте отменили после жалобы Наргиз

Концерт российской певицы Ирины Дубцовой отменили в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает местное издание UPL.

Концерт отменили после жалобы певицы Наргиз, причины отмены не уточняются.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на «уродов» в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. После критики в адрес российской политики Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.

21 июня Закирова оскорбила Ирину Дубцову матерным словом из-за концерта певицы в Ташкенте, удивившись тому, что артисты «прутся» в страну.

После этого продюсер Пригожин напомнил, что певица Наргиз Закирова в свое время сама приехала в Россию из Узбекистана, чтобы построить карьеру.