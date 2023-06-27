Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте отменили после жалобы Наргиз

Концерт певицы Дубцовой в столице Узбекистана отменили

close
100%
dubtsova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Концерт российской певицы Ирины Дубцовой отменили в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает местное издание UPL.

Концерт отменили после жалобы певицы Наргиз, причины отмены не уточняются.

В апреле 2022 года Наргиз Закирова покинула Россию и пожаловалась на «уродов» в соцсетях. Она рассказала, что проводит время с родственниками в Узбекистане и работает над творческими проектами. После критики в адрес российской политики Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года.

21 июня Закирова оскорбила Ирину Дубцову матерным словом из-за концерта певицы в Ташкенте, удивившись тому, что артисты «прутся» в страну.

После этого продюсер Пригожин напомнил, что певица Наргиз Закирова в свое время сама приехала в Россию из Узбекистана, чтобы построить карьеру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях