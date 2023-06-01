Янис Тимма отписался от Анны Седоковой на фоне скандала в соцсетях

Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма поссорились и поделились эмоциями от перепалки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Последние несколько часов, возможно, были худшими в моей жизни. Нечего больше сказать. Вы скоро узнаете, а, может быть, никогда не узнаете. Лучше, чтобы вы никогда об этом не узнали», — написал Тимма.

Седокова в свою очередь опубликовала скриншот stories супруга у себя на странице и отметила, что может сказать то же самое. Спортсмен в ответ на это заявил, что супруга «примешивает личное». Он не согласился с тем, что его жена испытывает те же эмоции, и призвал Седокову делать, что ей хочется.

Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2021 года. Сейчас певица вместе с супругом и 6-летним сыном Гектором находятся в Майами.

Ранее Анна Седокова призналась, что «прилично увеличилась в объемах» из-за болезни, и показала свою фигуру. Артистка показала честное фото без фильтров и призналась, что поправилась из-за сильной крапивницы. При этом знаменитость отметила, что ее не беспокоят изменения в фигуре.