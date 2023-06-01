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Названа дата прощания с умершим актером Сергеем Дрейденом

Прощание с актером Сергеем Дрейденом состоится в Петербурге 5 июня

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Антон Тушин/ТАСС

5 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова состоится прощание с умершим актером Сергеем Дрейденом. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

«С 11:00 до 13:00 на Основной сцене БДТ в зрительном зале пройдет гражданская панихида, куда могут прийти все желающие. В 14:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Христова», — рассказали в театре.

Помимо этого, 2 июня на Основной сцене БДТ состоится специальный показ спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», в котором Дрейден исполнил главную роль.

После окончания актерского факультета ЛГИТМиК Дрейден служил в Ленинградском театре драмы и комедии. Он был задействован в спектаклях Театра на Литейном, Ленинградского театра комедии им. Н.П. Акимова, театра «Четвертая стена», Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, БДТ им. Г.А. Товстоногова, МХТ им. А.П. Чехова и других театров.

Ранее в Рязанском театре драмы состоялось прощание с актером Александром Зайцевым.

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