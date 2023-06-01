Украина получит $1,5 млн на цифровизацию культурного наследия

Украина получит от ЮНЕСКО крупную сумму для цифровизации культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на украинское правительство.

«Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — рассказали власти страны.

К июлю организация планирует передать Украине нужную для этого технику: 40% оборудования и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры. Кроме того, стране предоставят международных консультантов для контроля процессов.

На Украине восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, из них семь отобраны по культурным критериям, один — по природным. В частности, среди таких культурных объектов — Киево-Печерская лавра, собор святой Софии в Киеве и близлежащие монашеские сооружения ХVIII века, ансамбль исторического центра Львова, деревянные церкви Карпатского региона, буковые леса Карпат. Исторический центр Одессы был включен в список в 2023 году.

При этом 16 объектов на территории Украины вошли в число кандидатов на включение в список всемирного наследия.

В мае стало известно, что план охраны заповедной Куршской косы, часть которой принадлежит РФ, Литва будет разрабатывать для ЮНЕСКО без участия российской стороны.