Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина получит $1,5 млн на цифровизацию культурного наследия

ЮНЕСКО передаст Украине $1,5 млн на цифровизацию культурного наследия, технику и ПО

close
100%
AndriiDydiuk/Wikimedia

Украина получит от ЮНЕСКО крупную сумму для цифровизации культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на украинское правительство.

«Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит 1,5 млн долларов на цифровизацию культурного наследия Украины», — рассказали власти страны.

К июлю организация планирует передать Украине нужную для этого технику: 40% оборудования и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры. Кроме того, стране предоставят международных консультантов для контроля процессов.

На Украине восемь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, из них семь отобраны по культурным критериям, один — по природным. В частности, среди таких культурных объектов — Киево-Печерская лавра, собор святой Софии в Киеве и близлежащие монашеские сооружения ХVIII века, ансамбль исторического центра Львова, деревянные церкви Карпатского региона, буковые леса Карпат. Исторический центр Одессы был включен в список в 2023 году.

При этом 16 объектов на территории Украины вошли в число кандидатов на включение в список всемирного наследия.

В мае стало известно, что план охраны заповедной Куршской косы, часть которой принадлежит РФ, Литва будет разрабатывать для ЮНЕСКО без участия российской стороны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях