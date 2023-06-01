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Имя рэпера Тупака Шакура будет увековечено на Аллее славы

Покойный рэпер Тупак Шакур получит звезду на Аллее славы

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Ralph Dominguez/Global Look Press

Покойный рэпер Тупак Шакур (2Pac) будет удостоен звезды на Голливудской Аллее славы. Об этом сообщает TMZ.

На церемонии открытия звезды в честь музыканта будет присутствовать его сестра. Секайва Шакур примет награду от имени покойного брата. Режиссер Аллен Хьюз и исполнительный продюсер Джамал Джозеф, которые работали над документальным фильмом о 2Pac, также выступят на церемонии.

Звезда Шакура станет 2758-й звездой на Аллее славы. Она расположится рядом с именами других рэперов — Нипси Хасслом, Снуп Доггом, Айс Кьюбом и Доктором Дре.

Тупак Шакур был застрелен в 1996 году. Творчество музыканта пользовалось успехом после его смерти. Было продано более 75 млн копий его проектов — «All Eyez on Me» и сборника «Greatest Hits». Рэпер получил бриллиантовые сертификаты от RIAA. Также большая часть его жизни стала частью образовательного процесса учебных заведений США.

В марте сообщалось, что в возрасте 49 лет умерла телепродюсер, лауреат премии «Эмми» и сводная сестра покойного рэпера Тупака Шакура Ннека Гарленд.

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