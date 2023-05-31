Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Снимавшим работу ПВО в Киеве блогерам грозят тюремные сроки

Четырем задержанным СБУ блогерам грозит до 8 лет тюрьмы за съемки работы ПВО

close
100%
voronova.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Четырем задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) за публикацию видеозаписей работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве блогерам грозят реальные тюремные сроки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

«СБУ предъявила обвинения четырем женщинам-блогерам, которые «засветили» работу. Блогерам грозит до восьми лет тюрьмы», — уточнили в ведомстве.

Обвинения блогерам предъявлены по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины). Известно, что одна из задержанных опубликовала видео с работой системы ПВО над Киевом у себя на странице и переслала ролик в популярный Telegram-канал, две опубликовали похожие ролики, еще одна женщина сняла работу украинского ПВО и разослала своим знакомым.

31 мая украинские СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски у украинской певицы Инны Вороновой — одной из тех, кто снимал работу ПВО и показывал в социальных сетях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях