Снимавшим работу ПВО в Киеве блогерам грозят тюремные сроки

Четырем задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) за публикацию видеозаписей работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве блогерам грозят реальные тюремные сроки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

«СБУ предъявила обвинения четырем женщинам-блогерам, которые «засветили» работу. Блогерам грозит до восьми лет тюрьмы», — уточнили в ведомстве.

Обвинения блогерам предъявлены по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины). Известно, что одна из задержанных опубликовала видео с работой системы ПВО над Киевом у себя на странице и переслала ролик в популярный Telegram-канал, две опубликовали похожие ролики, еще одна женщина сняла работу украинского ПВО и разослала своим знакомым.

31 мая украинские СМИ сообщили, что СБУ проводит обыски у украинской певицы Инны Вороновой — одной из тех, кто снимал работу ПВО и показывал в социальных сетях.