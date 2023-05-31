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Ченнинг Татум заявил о причастности стримингов к ухудшению качества фильмов и сериалов

Актер Ченнинг Татум обвинил онлайн-стриминги в ухудшении качества контента

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стоп-кадр из фильма «Супер Майк»

Голливудский актер Ченнинг Татум в интервью американскому Forbes заявил о причастности стримингов к ухудшению качества фильмов и сериалов.

Звезда франшизы «Супер Майк» признался, что переживает о негативном влиянии стриминговых платформ на качество выпускаемого ими контента.

«Мы живем в совершенно другую эру. Думаю, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями того, что качественных фильмов и сериалов станет намного меньше, а проектов «на поток» — больше», — отметил актер.

Помимо этого, Татум критически высказался о рекламных кампаниях современных голливудских фильмов. Актер привел в пример личный опыт работы над второй частью «Супер Майка».

«Мы сняли фильм за $12 млн, а на его рекламу компания потратила около $60-$70 млн. Мне кажется, должно быть наоборот», — подытожил он.

Ранее Ченнинг Татум назвал Брэда Питта самым красивым актером Голливуда.

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