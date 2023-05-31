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Участвовавшая в «Холостяке» певица CHI CHI представила песню «Нелюбовь»

Певица CHI CHI выпустила композицию «Нелюбовь» о темной стороне отношений

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RP GROUP

Певица Галина Чиблис, известная под псевдонимом CHI CHI, выпустила новую композицию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе PR-агентства PR GROUP.

Песня под названием «Нелюбовь» уже доступна на музыкальных платформах в России. В треке поднимается тема темной стороны отношений, когда близкие люди обманывают и не могут разобраться в своих чувствах.

«Зачем рядом человек, если ты не испытываешь радости просто от того, что вы держитесь за руки? Иногда кажется, что люди и вовсе не осознают, какой смысл у слова «любовь». Людям в отношениях нужна глубина, искренность и внимание, а не примитивные вещи», — поделилась CHI CHI.

Галина Чиблис также известна по участию в телевизионном проекте «Холостяк». Вместе с другими конкурсантками певица боролась за внимание Егора Крида на шоу в 2018 году. CHI CHI покинула проект из-за юного возраста — на тот момент ей было около 20 лет. С Кридом артистка осталась друзьями, а после участия в программе продолжила медийную деятельность. Помимо карьеры певицы, Чиблис активно развивает личный блог.

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