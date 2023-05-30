Актер Пашутин попросил Калныньша отдать российские гонорары

Народный артист России Александр Пашутин («Хождение по мукам», «Гардемарины, вперед!») оценил высказывания латвийского актера Ивара Калныньша, который в одном из интервью назвал Россию «империей зла» и сказал, что больше не будет сниматься в российских фильмах. Пашутина цитируют «Аргументы и факты».

Пашутин отметил, что после распада СССР Калныньш снимался не в Латвии, а в России. «И снимался, и участвовал в спектаклях, и на все кинофестивали его приглашали. Его очень тепло принимали. Калныньшу завидовали его латышские коллеги, потому что его принимали здесь с распростертыми объятиями», — сказал он.

Также он напомнил Калныньшу о вечеринке за счет Первого канала, в которой участвовал артист четыре года назад. «Помнишь, Ивар, как мы с тобой в последний раз сидели в ресторане и пили красное вино? И ты заказывал еще и еще, потому что вечеринка была за счет Первого канала?» — сказал он. Актера, который хочет «забыть все российское», Пашутин попросил вернуть все заработанные в РФ гонорары. «Чтобы тебе ничего больше не напоминало о России. Посчитай их и верни. Все-все гонорары — за фильмы, за спектакли, за кинофестивали», — перечислил он.

Ранее Ивар Калныньш ответил россиянам, укорившим его в отсутствии благодарности к стране, в которой он состоялся как профессионал.