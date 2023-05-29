Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соседи по даче пожаловались на критика Соседова

Соседи по даче Сергея Соседова пожаловались на критика из-за его нежелания ухаживать за участком

close
100%
НТВ

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов столкнулся с негативной реакцией соседей по даче в деревне Митяево. Об этом его соседка рассказала в эфире «Секрет на миллион» на НТВ.

Елизавета Твердохлеб, чей участок граничит с участком критика, рассказала о сорняках, которые «лезут» с дачи Соседова к ней. По словам соседки Соседова, он не ухаживает за своим участком, из-за чего соседи сталкиваются с неприятными последствиями. «Сергей всегда надо мной смеется и спрашивает, зачем я занимаюсь этой ерундой», — говорит Твердохлеб о своей рассаде на даче.

Соседов не выращивает ничего на даче: по словам телеведущего, у него даже нет теплицы. Твердохлеб утверждает, что критик совершенно не отличает бархатцы от искусственных цветов.

Сам Соседов считает, что за город стоит ездить, чтобы отдохнуть. На даче критика стоит старая мебель, а телевизор с антенной уже не принимает сигнал.

Ранее певец Шура вспомнил, как Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его вокальные данные при первом знакомстве. Он уточнил, что Соседов раскритиковал одно из его выступлений, на котором Шура пел под фонограмму.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях