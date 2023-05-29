Соседи по даче пожаловались на критика Соседова

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов столкнулся с негативной реакцией соседей по даче в деревне Митяево. Об этом его соседка рассказала в эфире «Секрет на миллион» на НТВ.

Елизавета Твердохлеб, чей участок граничит с участком критика, рассказала о сорняках, которые «лезут» с дачи Соседова к ней. По словам соседки Соседова, он не ухаживает за своим участком, из-за чего соседи сталкиваются с неприятными последствиями. «Сергей всегда надо мной смеется и спрашивает, зачем я занимаюсь этой ерундой», — говорит Твердохлеб о своей рассаде на даче.

Соседов не выращивает ничего на даче: по словам телеведущего, у него даже нет теплицы. Твердохлеб утверждает, что критик совершенно не отличает бархатцы от искусственных цветов.

Сам Соседов считает, что за город стоит ездить, чтобы отдохнуть. На даче критика стоит старая мебель, а телевизор с антенной уже не принимает сигнал.

Ранее певец Шура вспомнил, как Сергей Соседов несправедливо раскритиковал его вокальные данные при первом знакомстве. Он уточнил, что Соседов раскритиковал одно из его выступлений, на котором Шура пел под фонограмму.