Звезда «Дома-2» Дмитриенко обвинил Ольгу Рапунцель в воровстве на фоне развода

Звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко в интервью StarHit пожаловался на супругу Ольгу Рапунцель, которая якобы попыталась его обокрасть.

«Несколько дней назад у нас было первое судебное слушание, на которое Ольга не явилась. Пока я находился в суде, она со своей мамой обчистила всю нашу квартиру, вынесла бытовую технику, вещи, зеркала. Благо, у меня есть видеоподтверждение с камер наружного наблюдения, все эти материалы я буду использовать в суде», — заявил Дмитриенко.

Шоумен заверил, что надеялся развестись с женой мирно, однако, считает Дмитриенко, теперь им не обойтись без суда и скандала. Он считает, что жена хочет «обобрать до нитки» и отсудить его жилплощадь. По словам шоумена, он осознал, что Рапунцель давно хотела с ним разойтись, но скрывала свои намерения.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поженились в 2017 году. У них есть две дочери. В феврале 2023 года стало известно о намерении пары развестись. Сообщалось, что инициатором разрыва стал Дмитрий Дмитренко. По словам источника, мужчине надоели постоянные оскорбления со стороны супруги. Кроме этого, она настраивает детей против него.