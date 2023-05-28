Умер испанский писатель Антонио Гала

Писатель и драматург Антонио Гала скончался 28 мая в возрасте 92 лет в Кордове. Об этом испанскому информационному агентству EFE сообщили источники, близкие к семье. Сообщение о трагедии также появилось на официальной странице Министерства культуры Испании в Twitter:

«Мы сожалеем о смерти писателя Антонио Галы, обладателя Золотой медали за заслуги в изобразительном искусстве».

Автор родился 2 октября 1930 года в Брасатортасе. Он начал писать романы в 1990-х годах, когда уже был известен как сценарист фильма «Пусть говорят» и политический деятель. В 1981 Гала стал президентом Ассоциации испанско-арабской дружбы и вступил в Общество дружбы Испания-СССР. Кроме того, он являлся президентом гражданской платформы, выступавшей против постоянного членства Испании в НАТО.

Первый роман Галы «Багровый манускрипт» получил премию Premio Planeta в 1990 году. В 2011 году Испанская ассоциация писателей присудила писателю пожизненную почетную премию «Дон Кихот».

Ранее стало известно, что актер из сериала «Шоссе 66» Джордж Махарис скончался в 94 года.