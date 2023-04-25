Наталья Подольская призналась, что рада отсутствию интереса сына к карьере певца

Певица Наталья Подольская в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, что ее старший сын Артемий не интересуется пением.

Артистка призналась, что рада тому, что наследник не проявляет интерес к творческой карьере. «Никого не хочу обидеть, поймите меня правильно, сидела и думала: почему некоторые родители думают, что их детям нужно петь? Я была очень рада, что, например, мой Тема, которому почти восемь лет, и который из очень музыкальной семьи, не проявляет пока желания к пению. Мы его не заставляем», — поделилась Подольская.

Исполнительница считает, что не у всех есть предрасположенность к вокалу. Тем не менее, она не исключает, что в будущем у Артемия может появиться желание выступать на сцене. «Если оно появится — это другое дело. Но не всем дано петь», — отметила она.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.