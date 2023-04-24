«Вызов» возглавил прокат в России и СНГ за минувшие выходные

Первый частично снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли возглавил прокат в России и СНГ за минувшие выходные и собрал 426 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Вторую строчку в рейтинге за прошедшие выходные занял «Джон Уик 4», который находится в российском прокате пятую неделю. Фильм собрал за прошедший уикенд 31,3 млн рублей, а за все время проката — 936,7 млн рублей.

На третьем месте оказался фильм «Мизантроп», собравший 15 млн рублей за первые выходные проката в России и странах СНГ.

Лента «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Он рассказывает о женщине-враче, отправляющейся на орбиту спасать космонавта. Премьера картины в широком прокате состоялась 20 апреля 2023 года.

Ранее Никита Михалков назвал фильм «Вызов» уникальным мировым опытом. По словам Михалкова, сейчас не имеет значение то, что съемки в космосе — рекламный трюк. «Если это происходит, значит существует поиск нового, которым и движет кинематограф», — заявил он.