Яна Поплавская призналась, что ей жалко покинувшую Россию Чулпан Хаматову

Актриса Яна Поплавская призналась, что ей жалко эмигрировавшую Чулпан Хаматову, так как артистка «все потеряла» после переезда. Об этом пишет StarHit.

«За свой выбор она перед Богом ответит. У меня развито чувство эмпатии, по-человечески мне ее жалко, потому что она все потеряла. И проиграла. Ведь пошла с «открытым забралом» против своей страны, своих соотечественников. Она думала, что это подвиг. Может, до сих пор считает, что идет на плаху», — отметила Поплавская.

Она добавила, что у творческих людей крайне подвижная психика, поэтому они могут себя убедить в чем угодно.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова приобрела элитную недвижимость в Латвии. Согласно сообщениям СМИ, звезда потратила около €1 млн на покупку квартиры в Риге. Площадь апартаментов — 200 кв. м. Сообщается, что в квартире часто видят брата Хаматовой по имени Шамиль.