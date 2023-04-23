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Яна Поплавская призналась, что ей жалко покинувшую Россию Чулпан Хаматову

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tekiz/YouTube

Актриса Яна Поплавская призналась, что ей жалко эмигрировавшую Чулпан Хаматову, так как артистка «все потеряла» после переезда. Об этом пишет StarHit.

«За свой выбор она перед Богом ответит. У меня развито чувство эмпатии, по-человечески мне ее жалко, потому что она все потеряла. И проиграла. Ведь пошла с «открытым забралом» против своей страны, своих соотечественников. Она думала, что это подвиг. Может, до сих пор считает, что идет на плаху», — отметила Поплавская.

Она добавила, что у творческих людей крайне подвижная психика, поэтому они могут себя убедить в чем угодно.

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова приобрела элитную недвижимость в Латвии. Согласно сообщениям СМИ, звезда потратила около €1 млн на покупку квартиры в Риге. Площадь апартаментов — 200 кв. м. Сообщается, что в квартире часто видят брата Хаматовой по имени Шамиль.

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