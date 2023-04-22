Скарлетт Йоханссон подтвердила, что покинула киновселенную Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила, что закончила со своей ролью Черной вдовы в киновселенной Marvel. Об этом она рассказала на подкасте с Гвинет Пэлтроу «The Goop Podcast». Ее слова передает The Variety.

«Глава закончена. Я сделала все, что должна была. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — уникальный опыт», — сказала Йоханссон. Отмечается, что Черную вдову убили в фильме «Мстители: Финал» 2019 года, однако в 2021-м Йоханссон вернулась с приквелом «Черная вдова».

Актриса также призналась, что была вне зоны комфорта на съемках фильма «Железный человек», так как была новичком в уже сложившемся актерском ансамбле. А Гвинет Пэлтроу заявила, что была рада компании Йоханссон, так как она стала «еще одной женщиной» в мужской компании.

«Потом я испытала это на себе. Когда снималась в «Мстителях», и была одной из немногих женщин. Похоже на большую колбасную вечеринку», — сказала Йоханссон.

Ранее Скарлетт Йоханссон рассказала об отношениях с Райаном Рейнольдсом после развода.