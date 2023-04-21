Регина Тодоренко рассказала, кто ее любимый герой шоу «Маска»

Телеведущая и член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко в интервью «Теленеделе» рассказала, что считает своим любимым персонажем шоу Панду, в костюме которого выступал ее супруг Влад Топалов.

«Конечно же, Панда! Это самый любимый персонаж. Просто потому, что это мой муж, скажу честно. Но есть и другие любимые, конечно. Мне очень нравится Маша Зайцева, которая выступала в маске Анубиса», — отметила Тодоренко.

Она призналась, что в новом сезоне «Маски» у нее также есть фаворит. По словам Тодоренко, больше других участников ей нравится конкурсант в костюме Мамонтенка. Телеведущая призналась, что даже спустя столько выпусков, жюри не знают, кто скрывается под маской — мужчина или женщина.

«Очень интересно развиваются события в новом сезоне. В первом мы друг к другу притирались, во втором веселились и чудили, в третьем начали привыкать и дружить, а в четвертом мы как будто уже живем вместе, уже друг друга неплохо знаем, но при этом успеваем удивлять», — резюмировала Тодоренко.

Ранее Тодоренко призналась, что спорит с тещей и тестем из-за участников «Маски».