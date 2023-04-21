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Алексей Чадов рассказал, как испугался за свою жизнь на съемках фильма

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СТС

Актер Алексей Чадов в интервью «АиФ» вспомнил, как подвергал свою жизнь смертельной опасности во время съемок фильма «Война» Алексея Балабанова.

«Мой первый личный «фактор страха» случился в 20 лет в горах на съемках фильма «Война», когда меня в ледяную речку бросили с автоматиком – «на, воюй». Вот там я конкретно испугался, мы чуть не утонули на плоту», — рассказал Чадов.

Он отметил, что во время съемок этого фильма произошло немало волнительных инцидентов. В частности, Чадов вспомнил, как он забрался на один из склонов Чебета, а спускаться побоялся. По словам артиста, угол наклона составлял около 90 градусов.

«Мама меня потеряла на две недели, потому что связи не было, мобильников не было. А телефонная станция для жителей находилась в другом селе. Заканчивали мы поздно, когда уже все выключалось», — резюмировал актер.

Ранее Алексей Чадов рассказал, какой подарок у него выпрашивает 9-летний сын Федор. В 2014 году Алексей Чадов впервые стал отцом. У него родился сын в браке с Агнией Дитковските.

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