Певица Рита Дакота рассекретила свою помолвку с бойфрендом Федором Белогаем. О том, что ее избранник сделал ей предложение, исполнительница рассказала в личных соцсетях.

Дакота показала поклонникам помолвочное кольцо знаменитого ювелирного бренда Tiffany с крупным бриллиантом.

«Я сказала «да», но не сразу. Принимаю поздравления», — прокомментировала Дакота фотографию с кольцом на безымянном пальце.

Дакота и Белогай состоят в романтических отношениях около четырех лет. У каждого из них в прошлом есть неудачный опыт брака: первым супругом Дакоты был ее коллега, певец Влад Соколовский, а имя первой супруги Белогая не раскрывается.

Последние несколько лет Дакота и Белогай подчеркивали, что их устраивает формат их отношений и никто из них не хочет снова связывать себя узами брака.

Объясняя перемены в своем отношении к браку, исполнительница отметила, что некоторое время назад Федор предложил ей «передоговориться про свадьбу, потому что старые договоренности больше никому не подходят».