Звезда «Импровизации» Антон Шастун расстался с возлюбленной

Комик Антон Шастун в эфире YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики» сообщил о расставании с возлюбленной.

«Вот скажи, я с тобой флиртую весь выпуск, у тебя огромная фан-база, в которую я вхожу тоже, скажи, это вообще уместно? Мне не прилетит?» — спросила Галич. После этого Шастун признался, что его сердце вновь свободно.

Юморист, известный широкой публике по участию в шоу «Импровизация», около пяти лет состоял в отношениях с Ириной Кузнецовой. В 2021 году Шастун рассказывал, что думает о том, чтобы жениться на избраннице. Однако новости о свадьбе так и не последовало.

Также комик признался, что его кандидатура рассматривалась для шоу «Холостяк». По словам Шастуна, ему так и не поступило предложение принять участие в проекте. Комик отметил, что «Холостяк» с его участием не имел бы успеха, поскольку ему было бы некомфортно выбирать девушек.

В декабре 2022 года шоу «Импровизация» на ТНТ закрыли. В марте программа перешла на СТС в обновленном формате и с названием «Импровизаторы». К участию в шоу вернулись Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.