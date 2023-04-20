Египетский адвокат пожаловался в прокуратуру на Netflix из-за темнокожей Клеопатры

Египетский адвокат Махмуд Аль-Семари пожаловался в прокуратуру страны на стриминговый сервис Netflix с требованием заблокировать в Египте доступ к платформе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Аль-Семари заявил, что в новом документальном фильме «Царица Клеопатра» компания нарушает местный закон о СМИ и продвигает идеи афроцентризма, «включая слоганы и надписи, нацеленные на искажение и уничтожение египетской идентичности».

Возмущение в Египте вызвало то, что, как принято считать, Клеопатра была гречанкой по происхождению и ее кожа была светлой, а не темной. Тем не менее в фильме ее играет темнокожая актриса Адель Джеймс.

Четырехсерийный полудокументальный фильм о Клеопатре выйдет в мае.

Ранее сообщалось, что против картины протестуют и в Египте, и в Греции.