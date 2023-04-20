Количество номинаций ТЭФИ увеличат из-за спецоперации

Количество номинаций Национальной телевизионной премии ТЭФИ увеличат, сообщил президент Фонда «Академия Российского телевидения», специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова цитирует ТАСС.

Он уточнил, что, в частности, это связано с проведением спецоперации России на Украине. «Важнейшим событием для экрана, да и для нашей жизни, является специальная военная операция на Украине. Это событие находит отражение в самых разных телевизионных форматах — ток-шоу, репортажи, специальные репортажи, фильмы», — сказал Швыдкой в ходе визита на студенческий ТЭФИ в Екатеринбург.

Швыдкой также добавил, что несмотря на то, что сегмент эфира будет вынесен в особые номинации, это не означает, что жюри будет снижать критерии оценки.

Старт конкурса перенесенной в 2023 году национальной телевизионной премии ТЭФИ будет объявлен в мае, уточнил он.