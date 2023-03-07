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Власти Новосибирска не нашли причин отменять концерт Киркорова

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Новосибирске не нашли причин отменять концерт Филиппа Киркорова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства физкультуры и спорта Новосибирской области.

Шоу пройдет 5 апреля на «Локомотив-Арене». «Учреждение предоставляет площадку для проведения мероприятий третьим лицам на условиях договора оказания услуг. В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия у ГАУ ДО НСО «СШ по волейболу» отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта», — рассказали в ведомстве.

Более того, продолжил собеседник агентства, спортшкола по волейболу как балансодержатель здания «Локомотив-Арена» не получала уведомлений об отмене концерта российского исполнителя.

До этого против концерта протестовали члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности. Они решили, что мероприятие не соответствует традиционным ценностям.

В 2022 году Киркоров вызвал общественный резонанс, выступив на кресте в номере на песню «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце. Впоследствии артист объяснял, что посвятил композицию маме.

Ранее Николай Басков рассказал о «творческой перепалке» с Киркоровым.

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