Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стас Михайлов признался, что для него не существует понятие «мода»

close
100%
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с «Пятым каналом» о своем отношении к моде.

Михайлов признался, для него не существует понятие «мода». Артист рассказал, что не пользуется услугами стилистов, а одевается сам. «Что вижу — я сам комбинирую, и мне нравится, что я делаю. Мне комфортно в этом», — объяснил исполнитель.

Михайлов отметил, что высокая цена на товар — это не показатель отменного вкуса и хорошего чувства стиля. По мнению музыканта, человек может одеваться гармонично и красиво не в брендовую или сверхдорогую одежду. Также и в подборе интерьера в доме. «Ты можешь поставить дорогущий сервис, но он будет не к месту», — заявил артист.

Ранее Михайлов призвал мужчин беречь женщин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть