Стас Михайлов признался, что для него не существует понятие «мода»

Певец Стас Михайлов рассказал в беседе с «Пятым каналом» о своем отношении к моде.

Михайлов признался, для него не существует понятие «мода». Артист рассказал, что не пользуется услугами стилистов, а одевается сам. «Что вижу — я сам комбинирую, и мне нравится, что я делаю. Мне комфортно в этом», — объяснил исполнитель.

Михайлов отметил, что высокая цена на товар — это не показатель отменного вкуса и хорошего чувства стиля. По мнению музыканта, человек может одеваться гармонично и красиво не в брендовую или сверхдорогую одежду. Также и в подборе интерьера в доме. «Ты можешь поставить дорогущий сервис, но он будет не к месту», — заявил артист.

Ранее Михайлов призвал мужчин беречь женщин.