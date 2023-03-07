Валерий Фокин покажет премьеру спектакля «REX» в Венгрии

Премьера спектакля Валерия Фокина «REX» состоится в Венгерском Национальном театре 10 и 11 марта. Об этом сообщает «Российская газета».

Это уже вторая постановка худрука Александринского театра здесь — в 2016 году он выпустил в Будапеште на этой сцене «Крокодила» по сатирическому рассказу Достоевского.

Валерий Фокин является единственным в России членом Международного комитета X Театральной олимпиады, которая в этом году проходит в Венгрии и одним из первых событий которой станет показ.

Спектакль поставлен по пьесе Кирилла Фокина об альтернативном будущем, где человечество объединено в одно государство, однако сталкивается с еще более страшными историческими катаклизмами. Вдохновивший объединение политик хочет спокойно умереть от старости, но ему мешает слуга-андроид. «Спектакль состоит из серии своеобразных встреч и диалогов, постепенно раскрывающих противоречивую роль главного героя в истории, его частную жизнь и сложные личные отношения. В водовороте великих идей и дел человеку все труднее сохранять свои истинные чувства», — рассказывают авторы спектакля.

В спектакле играют артисты Венгерского Национального театра, в российской постановочной команде заняты художник Алексей Трегубов, Игорь Качаев (пластика), видеохудожник Ася Мухина и композитор Антон Яхонтов.

Кроме Александринки, в Театральной олимпиаде участвует еще один российский театр — Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури со спектаклем «Джут».

Ранее в Будапеште показали российский фильм «Чебурашка».