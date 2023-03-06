Михаил Турецкий объяснил свой отказ от переезда в США

Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий в беседе с «Российской газетой» объяснил, почему отказался переехать в США.

По словам шоумена, «Хор Турецкого» приглашали остаться в Америке, однако коллектив ответил отказом из-за патриотизма участников. «Покинуть Родину, даже за какое-то устойчивое, уверенное завтра оказались не все готовы. Даже в Лондоне», — сказал он.

Турецкий признался, что прежде всего не готов был покинуть страну он сам. «Потому что мой отец, москвич и фронтовик Борис Турецкий обожал Россию и закончил войну в Берлине. Он говорил: «Я защищал Ленинград не для того, чтобы жить в Израиле или Германии. Я буду жить в Москве», — процитировал отца он.

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