Иосиф Пригожин упрекнул Лайму Вайкуле в лицемерии

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с news.ru заявил, что считает лицемерной позицию Лаймы Вайкуле, так как певица всегда была аполитична, а сейчас выступает с критикой российской власти.

«Та же Лайма Вайкуле была всегда аполитична. По крайней мере, никаких громких политических заявлений от нее не звучало никогда. При этом она и остальные — почти все уехавшие артисты, чьи имена на слуху, — стремились быть поближе к власти, не отказывались выступать на правительственных концертах и так далее», — напомнил Пригожин.

По мнению продюсера, такую модель поведения можно назвать лицемерной. Пригожин считает, что подобные заявления «усугубляют конфликт» и портят репутацию самих знаменитостей.

Ранее в России попросили признать Вайкуле иноагентом после скандального концерта в Израиле.