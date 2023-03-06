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Российское авторское кино покажут в Латинской Америке и Африке

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Группа кинематографистов под руководством режиссера и продюсера Максима Добромыслова («Межсезонье», «Продукты 24») отправляется в тур по городам Африки, Латинской Америки, Азии, Австралии и Океании. Об этом сообщает mk.ru.

В рамках независимого тура в разных странах покажут российское авторское кино — «Капкан» Галины Уразовой, «Межсезонье» Александра Ханта, «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Рапану» Виталия Суслина, «Молодость» Дмитрия Давыдова.

По словам Добромыслова, недавно он организовал европейский тур с картиной «Межсезонье» Александра Ханта. «Мы поняли, что люди очень хотят смотреть кино, и пришла идея организовать путешествие в Латинскую Америку, показать там наше кино, которое в этих странах никто не видел. А люди там похожи на нас, им близок российский дух, они любят российские сериалы. Мы обо всем договорились в Бразилии, Аргентине, Чили. Нас там ждут», — заверил он.

Продюсер уточнил, что поездку поддержали представители русского сообщества в Бразилии. «Там же много потомков наших соотечественников, приехавших после революции, целые кластеры, населенные выходцами из России. Им все это очень интересно», — сказал он. «У нас нет никакой поддержки ни от государства, ни от меценатов. Это независимый тур. Мы сами едем. Такая панк-тусовка. Приезжаем в город, где у нас несколько площадок, показываем разные фильмы, перемещаемся дальше из страны в страну», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что на Russian Film Festival в Казахстане покажут пять российских фильмов.

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Цивилизация
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