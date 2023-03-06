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Пугачева вышла на связь с поклонниками в России и разрешила весну

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица Алла Пугачева, в настоящее время проживающая в Израиле, по многолетней традиции, «разрешила весну» вместе с московскими поклонниками. Об этом сообщает mk.ru.

Двадцать поклонников творчества звезды 5 марта собрались в одном из заведений в центре столицы для сеанса видеосвязи с певицей, отмечающей «День желтых цветов» в первое воскресенье марта. «Привет всем, кто любит и помнит этот праздник! Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливой и даже несколько беззаботной в этот день», — сказала Пугачева, попросив собравшихся оставаться «добрыми, честными, порядочными» и «разрешив» весну.

Ранее сообщалось, что Пугачева отправила букет алых роз на могилу Бориса Моисеева в день его рождения. 4 марта артисту и другу Пугачевой исполнилось бы 69 лет.

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