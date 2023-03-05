Андрей Князев назвал «трэшовым» сериал о группе «Король и Шут»

Экс-участник группы «Король и Шут» Андрей Князев заявил, что дважды посмотрел первые две серии шоу о группе. Его слова цитирует «НАШЕ радио».

«Первые две серии я посмотрел на большом экране, и было трэшово. Потом пересматривал повторно. Вторая серия зашла в обоих случаях. Первая — со второго просмотра. В формате кино открылись новые ракурсы наших взаимоотношений, словно со стороны. Фэнтези затягивает. Зная, что будет дальше, сильно жду следующих серий», — сказал музыкант.

Первые эпизоды сериала «Король и шут» вышли на Кинопоиске 2 марта 2023 года. Шоу рассказывает о ключевых моментах в истории петербургского рок-коллектива, а также погружает зрителя в фэнтезийный мир песен «Короля и Шута». Сам Князев активно принимал участие в создании проекта.

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Князев станет экскурсоводом на выставке «Панк-культура. Король и Шут».