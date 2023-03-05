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Волочкова может стать первым гостем «ЧБД» после возвращения шоу

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анастасия Волочкова может во второй раз стать героиней юмористического шоу «Что было дальше». Слухи об этом спровоцировала сама балерина в соцсетях.

«Собираюсь на съемочку «ЧБД», — написала Волочкова. На прикрепленном к новости фото балерина одета в длинное красное платье с вырезом.

4 марта комик Нурлан Сабуров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировал съемки нового эпизода шоу «Что было дальше», которые пройдут 5 марта.

В выпуске «Плюшек» Сабуров говорил, что новый выпуск выйдет 1 апреля.

Балерина Волочкова уже была участницей «ЧБД», ролик с ней опубликован на YouTube-канале «Labelcome» 12 января 2022 года.

Ранее певец Шура признался, что боится Волочкову.

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